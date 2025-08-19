Украина назвала «самую надежную» гарантию безопасности

Рубио: Украина считает самой надежной гарантией безопасности сохранение армии

Украина считает самой надежной гарантией безопасности сохранение своей «сильной армии». Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

Он уточнил, что это обсуждалось на переговорах в Белом доме. «Украинцы заявили нам, что самая надежная гарантия безопасности, которую они могут предложить в отношении своего будущего, — это наличие сильной армии, и это еще один шаг вперед», — рассказал госсекретарь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины будут проработаны и отображены на бумаге в течение 7-10 дней.

По информации британской газеты Financial Times, Украина намерена купить у США оружие на 100 миллиардов долларов, чтобы получить взамен гарантии безопасности. Также уточняется, что Киев не собирается принимать соглашение о территориальных уступках России.