В Белом доме заявили о высмеивании Трампом одной темы по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп не хочет откладывать еще на месяц дальнейшие встречи по теме урегулирования конфликта на Украине. Об этом она высказалась в ходе брифинга.

По ее словам, Трамп «высмеивает» предложения отложить следующую встречу, и добивается прекращения конфликта в как можно более короткие сроки.

Левитт также указала, что «хорошая сделка» по Украине предполагает небольшое недовольство с обеих сторон. «Трамп понимает, чего хотят обе стороны, от чего обеим сторонам придется отказаться, и он всегда говорил, что для достижения хорошей сделки обе стороны должны будут остаться немного недовольными», — отметила она.

Кроме того, она отметила, что в мирном урегулировании по Украине виден «свет в конце туннеля».