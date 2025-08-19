В Британии заявили о победе России после переговоров Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Daily Mail: Россия выигрывает в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Несмотря на оптимистичные заявления президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран Европейского союза (ЕС) после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Россия укрепляет свои позиции в вопросе урегулирования конфликта. Об этом заявил директор британского Института исследований кризисов Марк Алмонд, передает Daily Mail.

«Несмотря на позитивную реакцию украинцев и европейцев, Россия сегодня по-прежнему выигрывает по очкам», — отметил эксперт.

По мнению Алмонда, заявления Трампа по мирному урегулированию конфликта прозвучали скорее как «позитивный шум», лишенный конкретики. «В позитивных заявлениях Трампа в отношении Украины не хватало деталей. Все размахивали картами, но не было указано, где будет проходить возможная линия мира», — добавил он

При этом эксперт подчеркнул, что в случае прекращения боевых действий российский военно-промышленный комплекс способен нарастить производство гораздо быстрее, чем украинская сторона.

Ранее британская газета Financial Times предположила, что Украина и страны ЕС будут специально затягивать мирный процесс, чтобы избежать заключения соглашения на невыгодных для них условиях.