Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 19 августа 2025Мир

В Британии заявили о победе России после переговоров Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Daily Mail: Россия выигрывает в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Несмотря на оптимистичные заявления президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран Европейского союза (ЕС) после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Россия укрепляет свои позиции в вопросе урегулирования конфликта. Об этом заявил директор британского Института исследований кризисов Марк Алмонд, передает Daily Mail.

«Несмотря на позитивную реакцию украинцев и европейцев, Россия сегодня по-прежнему выигрывает по очкам», — отметил эксперт.

По мнению Алмонда, заявления Трампа по мирному урегулированию конфликта прозвучали скорее как «позитивный шум», лишенный конкретики. «В позитивных заявлениях Трампа в отношении Украины не хватало деталей. Все размахивали картами, но не было указано, где будет проходить возможная линия мира», — добавил он

При этом эксперт подчеркнул, что в случае прекращения боевых действий российский военно-промышленный комплекс способен нарастить производство гораздо быстрее, чем украинская сторона.

Ранее британская газета Financial Times предположила, что Украина и страны ЕС будут специально затягивать мирный процесс, чтобы избежать заключения соглашения на невыгодных для них условиях.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понял ли Стубб весь ад своей реплики?» Захарова возмутилась словами президента Финляндии о перемирии в 1944 году

    Щербаков объяснил отъезд из больницы фразой «все равно бы вышвырнули»

    Россияне резко отвернулись от одного вида ипотеки

    Российский школьник зацепился за гвоздь и порвал трахею

    Верховный суд России рассмотрел жалобу на приговор Беркович и Петрийчук

    Российская легкоатлетка рассказала о симулирующих незнание русского языка украинках

    Опровергнуты три популярных мифа о яблоках

    Рубио рассказал о готовности Путина встретиться с Зеленским

    Мужчина восемь лет прожил с застрявшим в груди ножом

    В России предложили законодательно запретить возвращать занятые в ходе СВО земли Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости