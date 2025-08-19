Мир
В Финляндии рассказали о «химии» между Трампом и Путиным

Iltalehti: Встреча Трампа с Путиным была теплее, чем с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин получил более теплый прием в США, чем его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом говорится в статье финской газеты Iltalehti.

По словам эксперта по языку тела Сами Саллинена, переговоры в Белом доме проходили в совершенно другой атмосфере, чем саммит на Аляске. «Разница колоссальна: просто небо и земля», — отметил он.

По словам специалиста, американский лидер Дональд Трамп, встречая Зеленского, будто не замечал его, даже когда его машина уже подъезжала к Белому дому. При этом он «в полном восторге» ожидал встречи с Путиным.

«У них [c Путиным] явно есть какая-то химия, и, как говорит Трамп, они очень хорошо ладят», — заключил Саллинен.

Ранее Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами заявил, что у него отличные отношения с Путиным. Он отметил, что давно знаком с российским коллегой.

