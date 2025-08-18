Трамп на встрече с Зеленским высказался о Путине

Трамп: Я давно знаком с Путиным, у нас отличные отношения

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него отличные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, передает ТАСС.

Трамп отметил, что давно знаком с российским президентом. «У меня всегда были с ним отличные отношения. Я думаю, что президент Путин хочет найти ответ. И мы посмотрим, что из этого получится», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что следующим шагом в вопросе урегулирования на Украине станет организация трехсторонней встречи с участием России и Украины. Он подчеркнул, что она состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения.