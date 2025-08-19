В Германии заявили о склонивших голову перед Трампом европейцах

Президент США Дональд Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с РИА Новости.

По его словам, европейские лидеры по-прежнему выдвигают требования и пытаются затащить американцев назад в сопротивление России. «Америка не хочет больше платить за европейскую безопасность, Европа должна создать свою собственную обороноспособность, которой сегодня нет. Понимая дилемму, европейцы склонили головы перед Трампом», — сказал он.

Рар добавил, что Трамп и его российский коллега Владимир Путин положили основу для дорожной карты мирного решения конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп прервал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину. 18 августа он провел переговоры с Зеленским, беседа в закрытом формате длилась не более часа. Затем политики сразу перешли к обсуждению вопросов по миру на Украине с главами европейских стран.