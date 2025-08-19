Мир
23:23, 19 августа 2025

В Германии заявили о склонивших голову перед Трампом европейцах

Политолог Рар: Европейцы склонили головы перед Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент США Дональд Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с РИА Новости.

По его словам, европейские лидеры по-прежнему выдвигают требования и пытаются затащить американцев назад в сопротивление России. «Америка не хочет больше платить за европейскую безопасность, Европа должна создать свою собственную обороноспособность, которой сегодня нет. Понимая дилемму, европейцы склонили головы перед Трампом», — сказал он.

Рар добавил, что Трамп и его российский коллега Владимир Путин положили основу для дорожной карты мирного решения конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп прервал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину. 18 августа он провел переговоры с Зеленским, беседа в закрытом формате длилась не более часа. Затем политики сразу перешли к обсуждению вопросов по миру на Украине с главами европейских стран.

