В Госдуме объяснили значение установленной в Белом доме карты Украины

Депутат Водолацкий: Карта Украины в Белом доме показала поддержку России от США
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Brandon / AP

Карта Украины, установленная в Овальном кабинете Белого дома перед встречей американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского, показала, что США поддерживает Россию. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Карта (...) четко показала необходимый для России "безопасный пояс" и поддержку Америкой России в создании этого "безопасного пояса" вокруг наших границ», — пояснил депутат.

По его словам, российские войска будут выстраивать «безопасную зону» для страны в Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской областях, а также в Одессе.

Ранее в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. Напротив стола, за которым сидели президенты США и Украины, поставили карту, где были выделены контролируемые российскими Вооруженными силами (ВС) регионы. «Спасибо за карту, хорошая карта. Даже хочется забрать с собой», — прокомментировал тогда Зеленский.

