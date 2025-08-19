Экономика
В Госдуме предложили снижать плату за ЖКУ при одном условии

Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Депутаты фракции «Новые люди» — Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев — направили министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Иреку Файзулину письмо с предложением снижать плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 1 процент за каждый день просрочки выполнения заявки граждан в государственную информационную систему ГИС ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст.

В письме отмечается, что хотя действующее законодательство предусматривает перерасчет платы за некачественные услуги, на практике этот механизм редко работает из-за сложной процедуры: составления актов, переписки с управляющей компанией (УК) и обращения в контролирующие органы. Из-за временных затрат и небольшой суммы перерасчета большинство жильцов не пользуется этим правом, чем пользуются УК, чтобы не нести финансовой ответственности за различные нарушения.

Депутаты предлагают создать автоматизированный механизм на базе ГИС ЖКХ, стимулирующий управляющие компании к своевременному выполнению заявок. Авторы инициативы уверены, что это создаст прямой экономический стимул для УК и защитит права миллионов потребителей, позволив гражданам получать компенсации без длительных бюрократических процедур.

Ранее россиянам рассказали, что они смогут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) благодаря умному учету потребления и организационным инструментам.

