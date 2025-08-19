Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:22, 19 августа 2025Интернет и СМИ

В Китае заявили о растрогавшем всех поступке Путина

Baijiahao: Путин растрогал всех, возложив цветы к могилам советских летчиков
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Возложив цветы к могилам советских летчиков на Аляске, президент России Владимир Путин растрогал всех присутствовавших на церемонии, заявили в китайском издании Baijiahao.

По словам автора, этот жест вызвал сильные эмоции у всех наблюдавших за моментом, а мировые СМИ опубликовали кадры посещения кладбища Форт-Ричардсон и подчеркнули, что даже спустя несколько дней отношение Путина к памяти павших воинов продолжает вызывать у них глубокое уважение.

Владимир Путин после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, расположенном недалеко от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Отмечалось, что там находятся 14 советских захоронений. На данный момент установлены имена и воинские звания 11 советских военнослужащих, в том числе девятерых летчиков и двух моряков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о просьбе Трампа к Путину

    В России предрекли продажу вторичного жилья на маркетплейсах

    Стало известно об условии Путина для встречи с Зеленским

    Бывший председатель российского суда обеднел на 13 миллиардов рублей

    Шевченко дал совет украинскому футболисту ПСЖ по общению с Сафоновым

    Частые сбои Starlink объяснили

    Наследница самого богатого монарха оказалась на пороге смерти

    Появились подробности о пропавших в Белом море российских туристах

    Ненавистная для 30-летних вещь вновь вернулась в моду

    Мединский объяснил расположение слова Ukraine на карте в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости