В Китае заявили о растрогавшем всех поступке Путина

Baijiahao: Путин растрогал всех, возложив цветы к могилам советских летчиков

Возложив цветы к могилам советских летчиков на Аляске, президент России Владимир Путин растрогал всех присутствовавших на церемонии, заявили в китайском издании Baijiahao.

По словам автора, этот жест вызвал сильные эмоции у всех наблюдавших за моментом, а мировые СМИ опубликовали кадры посещения кладбища Форт-Ричардсон и подчеркнули, что даже спустя несколько дней отношение Путина к памяти павших воинов продолжает вызывать у них глубокое уважение.

Владимир Путин после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, расположенном недалеко от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Отмечалось, что там находятся 14 советских захоронений. На данный момент установлены имена и воинские звания 11 советских военнослужащих, в том числе девятерых летчиков и двух моряков.

