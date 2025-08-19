Бывший СССР
17:46, 19 августа 2025
Бывший СССР

В Литве определили дату вступления Украины в Евросоюз

Лидер Литвы Науседа предложил определить 2030 год датой вступления Киева в ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил определить 2030 год в качестве даты вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Слова прибалтийского лидера передает портал LRT.lt.

«Это был бы сигнал, который крайне важен для Украины. Мы должны вовлечь ее в процесс переговоров, установив конкретный срок членства в ЕС — 2030 год», — заявил Науседа.

Он добавил, что переговоры с Украиной об интеграции в ЕС можно было бы открыть уже в сентябре 2025 года.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС начали обсуждать возможное смягчение санкций против России в ответ на прекращение огня на Украине.

    Все новости