В Москве начали частичный снос «Багратиона»

В Москве начали сносить северный вестибюль моста «Багратион»

В Москве в деловом кластере «Москва-Сити» начали сносить северный вестибюль моста «Багратион». Об этом сообщил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

На записи, сделанной очевидцем, можно увидеть, что от вестибюля осталась лишь эскалаторная галерея — все три подъемника завалены бетоном, плитами и мусором. По бокам также можно заметить спутанную проводку, пробитые белые двери из ДСП и обрубленные трубы.

Помимо этого, отмечает источник, подрядчик уже целиком разобрал круглую галерею рядом с торговым центром «Афимолл», где ранее стояла скульптура Эрнста Неизвестного «Дерево жизни». В дальнейшем, по данным The Art Newspaper Russia, ее планируют разместить в одном из корпусов Московского государственного технического университета имени Баумана.

Ранее стало известно, что власти Москвы одобрили компании строительство 75-этажного небоскреба в деловом кластере «Москва-Сити», где будет размещен офис объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ). Мост при этом фактически будет встроен в высотку.