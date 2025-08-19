Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:17, 19 августа 2025Мир

В НАТО проведут встречу по Украине

Reuters: В НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Министры обороны стран НАТО намерены 20 августа провести телеконференцию для обсуждения украинского вопроса и дальнейших шагов альянса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в альянсе.

«Ожидается, что военные лидеры НАТО встретятся в среду, чтобы обсудить ситуацию на Украине и дальнейшие действия», — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО. По словам американского лидера, СССР и Россия «были правы» в том, что не желали видеть НАТО у своих границ.

До этого сообщалось, что на этой неделе может состояться виртуальная встреча лидеров стран Европейского союза (ЕС) с Трампом. При этом несколько европейских чиновников допускают проведение серии дополнительных встреч в ближайшие дни — как между странами «коалиции желающих», так и на уровне советников по нацбезопасности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

    Россиян призвали выращивать картофель в квартирах

    Звезда OnlyFans высмеяла работающих 5/2 людей

    Певица IOWA раскрыла еще один свой талант

    Российские власти поддержали расширение льгот на жилье для одной категории граждан

    В НАТО проведут встречу по Украине

    Главу азербайджанской диаспоры на Урале лишили российского гражданства. Его обвинили в этносепаратизме

    В ресторане на Ибице туристке предъявили счет за «крючок для сумки»

    Стало известно о наследстве Ивана Краско

    Опубликованы фото вторгшихся в Брянскую область бойцов Украины с простреленными головами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости