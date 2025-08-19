В НАТО проведут встречу по Украине

Reuters: В НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа

Министры обороны стран НАТО намерены 20 августа провести телеконференцию для обсуждения украинского вопроса и дальнейших шагов альянса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в альянсе.

«Ожидается, что военные лидеры НАТО встретятся в среду, чтобы обсудить ситуацию на Украине и дальнейшие действия», — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО. По словам американского лидера, СССР и Россия «были правы» в том, что не желали видеть НАТО у своих границ.

До этого сообщалось, что на этой неделе может состояться виртуальная встреча лидеров стран Европейского союза (ЕС) с Трампом. При этом несколько европейских чиновников допускают проведение серии дополнительных встреч в ближайшие дни — как между странами «коалиции желающих», так и на уровне советников по нацбезопасности.