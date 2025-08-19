Мир
В России допустили частичное перемирие перед встречей Путина с Зеленским

Американист Дубравский: США могут убедить РФ согласиться на перемирие в воздухе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Одним из практических итогов переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может стать частичное прекращение огня — в воздухе и на море. Об этом «Ленте.ру» заявил политический аналитик и американист, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

По его словам, для реализации этой идеи американскому лидеру в любом случае придется заручиться согласием российского руководства. И если по большинству других вопросов сделки стороны смогут найти взаимопонимание, такой вариант, как считает эксперт, исключать нельзя.

«Полагаю, в этом вопросе США могут убедить российскую сторону. То же самое касается и гарантий безопасности», — сказал Дубравский.

Переговоры между Трампом и Зеленским насчет условий урегулирования украинского кризиса прошли в понедельник, 18 августа. После встречи американский лидер заявил о готовности Европы и США обеспечить Украине «максимальную безопасность», а также объявил, что Украина согласилась обсуждать вопрос обмена территорий.

