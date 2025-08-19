В России драку женщин в хиджабах сняли на видео

В Дагестане драку женщин в хиджабах сняли на видео

В России драку женщин в хиджабах сняли на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».

На видео в драке участвуют четыре женщины. Двое из них стоят в стойке, еще двое дерутся на земле. Одна из них одета в свободную одежду черного цвета в соответствии с религиозными предписаниями.

Канал утверждает, что зачинщицей драки стала женщина в хиджабе. Причиной конфликта якобы стало распространение ее телефонного номера среди мужчин.

Ранее в Новосибирске женщина в хиджабе ударила россиянку со словами «я у себя на Родине». Конфликт произошел в медицинском учреждении. К конфликту привели особенности организации приема с двумя очередями.