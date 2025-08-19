Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 19 августа 2025Россия

В России драку женщин в хиджабах сняли на видео

В Дагестане драку женщин в хиджабах сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В России драку женщин в хиджабах сняли на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».

На видео в драке участвуют четыре женщины. Двое из них стоят в стойке, еще двое дерутся на земле. Одна из них одета в свободную одежду черного цвета в соответствии с религиозными предписаниями.

Канал утверждает, что зачинщицей драки стала женщина в хиджабе. Причиной конфликта якобы стало распространение ее телефонного номера среди мужчин.

Ранее в Новосибирске женщина в хиджабе ударила россиянку со словами «я у себя на Родине». Конфликт произошел в медицинском учреждении. К конфликту привели особенности организации приема с двумя очередями.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понял ли Стубб весь ад своей реплики?» Захарова возмутилась словами президента Финляндии о перемирии в 1944 году

    Российский регион неожиданно завалило снегом

    Директора российского детского лагеря обвинили в смертельном отравлении школьницы

    Сафонов заявил об окончании процесса адаптации во Франции

    ВСУ ударили по российскому храму во время службы

    Армия России поразила пункты дислокации ВСУ близ Хатнего и Чугуновки

    Появилось видео задержания готовившего поджог и оправдывавшего теракт в «Крокусе» мигранта

    Банк России назвал регионы — лидеры по наличному обороту

    Названы две проверенные практики обретения уверенности в себе

    Использованное оружие для удара по НПЗ в Кременчуге раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости