Россия
13:12, 19 августа 2025Россия

В России из школьной программы исключили один предмет

Львова-Белова: В 5–7-х классах обществознание исключат из расписания
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

В России из школьной программы исключили один предмет. Речь идет об обществознании для учеников пятых-седьмых классов, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram.

Как уточнила омбудсмен, обществознание в школьном расписании заменят другим предметом — дети станут изучать учебный курс «История нашего края».

Кроме того, с нового учебного года в некоторых росийских школах в пилотном режиме введут оценки за поведение.

Ранее сообщалось, что в российских школах внедрили новые условия сдачи экзаменов и проведения контрольных. В частности, родители смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ.

