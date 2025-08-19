Экономика
В России предрекли продажу вторичного жилья на маркетплейсах

Маркетплейсы обладают потенциалом для выхода на рынок вторичного жилья, заявил агентству «Москва» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В настоящее время продажа новостроек частично переходит в формат интернет-магазинов, что естественно из-за их популярности. Это не означает, что профильные сайты потеряют аудиторию — у них есть свои преимущества, отметил эксперт. Однако у профильных сайтов появится серьезный конкурент. Появление вторичного жилья на маркетплейсах менее вероятно из-за сложности проверки юридической чистоты, однако учитывая амбиции компаний, такой вариант тоже возможен, добавил он.

Главное преимущество маркетплейсов — их популярность. Недостатком же может стать ограниченное количество предложений на старте. Со временем ситуация улучшится, особенно если проекты на маркетплейсах покажут хорошие продажи. Кроме того, ресурс может предлагать значительные бонусы за сделки, что стимулирует пользователей выбирать именно этот канал, добавил эксперт.

Ранее эксперты объяснили возросший интерес россиян ко вторичному жилью желанием перенаправлять накопления в недвижимость на фоне снижения доходности по депозитам и росту привлекательности ипотеки после уменьшения ключевой ставки Центробанка (ЦБ).

