В России сочли решенным вопрос территорий Украины после переговоров Трампа и Зеленского

Американист Наумов: Украина согласится на утрату территорий де-факто

Главной темой закрытой части переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского стал вопрос обмена территорий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог и американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

По его словам, украинский лидер пытался убедить главу Белого дома отказаться от этой идеи. Не удалось: он продолжал настаивать хотя бы на формальном отказе Украины от Донбасса, «полностью диктуя повестку переговоров».

«Думаю, что в итоге Украина будет согласна на утрату территорий де-факто, а не де-юре. И это будет признано Европейским союзом», — заключил Наумов.

Переговоры между Трампом и Зеленским насчет условий урегулирования украинского кризиса прошли в понедельник, 18 августа. После встречи американский лидер заявил о готовности Европы и США обеспечить Украине «максимальную безопасность», а также объявил, что Украина согласилась обсуждать вопрос обмена территорий.