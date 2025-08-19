В российском регионе силовики вскрыли «Веселую ферму» и показали ее на видео

В Ленобласти задержаны 2 мужчин, организовавших нарколабораторию в съемном доме

В Ленобласти силовики вскрыли «Веселую ферму», где двое мужчин создали нарколабораторию, и показали ее на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Фигуранты — 36-летний мужчина и его 34-летний друг. Их задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на производство и сбыт запрещенных веществ.

На видео показаны две комнаты с канистрами, бутылками, емкостями, а также мешки с высушенной растительностью и упаковка с наркотиками в холодильнике.

По информации правоохранителей, мужчины снимали дом в СНТ «Парнас», расположенном в Выборгском районе, и оборудовали там нарколабораторию. Оперативники провели обыск в доме. Они обнаружили и изъяли контейнеры и пакеты с неизвестными веществами, реактивы, колбы, весы, прекурсоры и другие предметы. Найденные вещества были отправлены на экспертизу. В итоге выяснилось, что это марихуана, более 1,3 килограмма каннабиса и почти три килограмма конопли, а также 100 граммов мефедрона.

При расследовании полицейские выявили тайник в Курортном районе. Из него изъяли еще 50 граммов синтетического наркотика.

Ранее сообщалось, что в Тульской области осудили организаторов нарколаборатории, спонсировавших ВСУ.

