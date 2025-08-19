Россия
19:34, 19 августа 2025Россия

В российском торговом центре двухлетнего ребенка затянуло в эскалатор

В торговом центре Екатеринбурга двухлетнего ребенка затянуло в эскалатор
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Екатеринбурге в торговом центре «Ботаника Молл» двухлетнего ребенка затянуло в эскалатор. Об этом сообщает Ural Mash в своем Telegram.

По данным канала, мальчик был в сопровождении родителей. Очевидцы сообщают, что когда он спускался с семьей вниз по эскалатору, его затянуло в механизм подъемника и едва не оторвало руку.

На место сразу вызвали скорую, пострадавшего увезли в больницу. Полиция также заинтересовалась произошедшим.

По данным E1.RU, пострадавший получил серьезную травму руки.

Ранее сообщалось, что в метро Санкт-Петербурга эскалатор на станции метро «Площадь Восстания» переломал пальцы четырехлетнему мальчику. Предварительно, мальчик упал, а его рука оказалась между ступеней подъемника.

