11:59, 19 августа 2025Экономика

В торговле России и Китая наметилась серьезная проблема

РБК: У компаний РФ возникли проблемы с взысканием долгов с партнеров из Китая
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Рост торговли России и Китая привел к накапливанию долгов бизнес-партнеров из азиатской страны, дело зачастую доходит до судебных разбирательств с привлечением коллекторов. О серьезной проблеме в двусторонних экономических отношениях сообщает РБК со ссылкой на данные юристов и представителей коллекторских контор.

За последнее время число китайских партнеров, у которых проблемы с платежеспособностью, заметно выросло. В связи с этим представители российских компаний стали чаще привлекать для решения кризисной ситуации коллекторов. Количество обращений о взыскании долгов в КНР, других странах Азии и государствах СНГ увеличилось на 40-60 процентов, заявила управляющий партнер адвокатского бюро «ЭЛКО профи» Елена Козина. Подтверждает резкий рост числа подобного рода жалоб и Анна Заброцкая из Nordic Star. По словам адвоката, показатель увеличился в несколько раз.

Значительная часть (40 процентов) жалоб российского бизнеса приходится на китайских партнеров, указывает глава коллекторского агентства «ЭОС» Антон Дмитраков. Для сравнения: в 2021-м доля подобного рода кейсов составляла 15 процентов. По словам юристов, бизнес добивается возвращения средств как в судебном, так и в досудебном порядке. Коллекторские же агентства при необходимости привлекают к процессу взыскания долгов локальных партнеров.

Еще одной серьезной проблемой, с которой сталкивается российский бизнес в торговле с Китаем, являются трудности с проведением платежей. Ряд крупных банков в азиатской стране опасается попасть под вторичные санкции на фоне усилившегося контроля со стороны США. В результате в ряде случаев компаниям из РФ приходится искать посредников из третьих государств для осуществления денежных переводов. В итоге сроки проведения платежей увеличиваются.

Пиковый кризис пришелся на 2024 год. Тогда на посредников приходилось 70-80 процентов всех трансакций из РФ в КНР. Ситуация стала постепенно налаживаться ближе к концу прошлого года, отмечал руководитель центра поддержки экспорта Тверской области Павел Волков. В настоящее время, по его словам, российский бизнес стремится выйти непосредственно в торговые сети на территории Китая. Однако проблем в этом вопросе прибавляет развитая в азиатской стране электронная коммерция.

