Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:52, 19 августа 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили советский «танк ядерного апокалипсиса»

В зоне СВО заметили защищенную машину «Ладога» на базе Т-80
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Защищенную машину «Ладога», которая способна работать в условиях радиационного загрязнения, заметили в зоне СВО. Соответствующие снимки публикует Telegram-канал «Два майора».

На фотографиях видна «Ладога» с дополнительными резинотканевыми экранами, которые прикрывают ходовую часть. «Вот такой образец советской техники нашли во фронтовом рембате», — говорится в сообщении.

Высокозащищенное транспортное средство (ВТС) «Ладога» разработали на базе танка Т-80 в 1980-е годы. «Машина ядерного апокалипсиса» может действовать в условиях радиационного, химического или бактериологического заражения. ВТС оснащена эффективными системами жизнеобеспечения и кондиционирования. Также машина получила дневные и ночные приборы наблюдения. Мобильность «Ладоги» обеспечивает газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил. В 1986 году ВТС применяли в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Материалы по теме:
В СССР создали единственный в мире ракетный танк. Как он произвел революцию, а его создатель ругался с Хрущевым?
В СССР создали единственный в мире ракетный танк.Как он произвел революцию, а его создатель ругался с Хрущевым?
10 октября 2024
Танк Т-80: производство и боевое применение. В чем его превосходство над дизельными танками
Танк Т-80: производство и боевое применение.В чем его превосходство над дизельными танками
13 декабря 2024

Можно предположить, что в зоне СВО «Ладогу» используют в качестве тяжелого бронетранспортера (БТР), который вмещает шесть пассажиров.

В июле 2024 года в районе заводского полигона «Уралвагонзавода» заметили боевую машину неизвестного типа похожую на тяжелый БТР на базе танка. Гусеничная машина с передним расположением двигателя получила шасси с элементами танков Т-72 и Т-90.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский одним словом отреагировал на предложение встретиться с Путиным в Москве

    В России назвали два важных требования к месту встречи Путина и Зеленского

    Турист перегрелся до 40 градусов и чудом выжил во время отдыха в Европе

    Нежеланию китайцев инвестировать в Россию нашли объяснение

    Украина всегда была буфером. Как Трамп прокомментировал переговоры с Зеленским и что он думает о его встрече с Путиным?

    В России предложили сделать бесплатными парковки в одном месте

    В России отреагировали на сообщение об отправке европейских войск на Украину

    Раскрыты детали расследования после избиения толпой мигрантов члена «Русской общины»

    Экономист объяснил размер необходимой россиянам для счастья зарплаты

    В зоне СВО заметили советский «танк ядерного апокалипсиса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости