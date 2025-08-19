Экономика
17:19, 19 августа 2025Экономика

Российские власти поддержали расширение льгот на жилье для одной категории граждан

В кабмине поддержали расширение льгот на жилье для военных с детьми-инвалидами
Виктория Клабукова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Правительство России поддержало проект, предполагающий расширение жилищных льгот для военных с детьми-инвалидами. Об этом пишет агентство ТАСС.

Автором инициативы выступила сенатор Елена Перминова. Закон позволит семьям военнослужащих с детьми-инвалидами получить жилье вне очереди. Льгота продолжить действовать даже после совершеннолетия такого ребенка. «Данная группа инвалидности является наиболее тяжелой, поэтому родители (опекуны) таких детей осуществляют за ними уход, как правило, в течение всей жизни. Соответственно, такие семьи наиболее остро нуждаются в собственном жилье, которое они могли бы оборудовать соответствующим образом и создать необходимые условия для надлежащего ухода за инвалидом I группы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В кабмине подчеркнули, что создание мер поддержки для семей с детьми-инвалидами необходимо для улучшения демографии и является одним из приоритетных направлений госполитики.

Ранее в России предложили расширить жилищные права сирот. Для данной категории населения призывают ввести жилищные сертификаты, а купленное по ним жилье — защитить от продажи в первые три года владения.

