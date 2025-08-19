Ценности
12:22, 19 августа 2025Ценности

Возлюбленная Павла Дурова в крошечном бикини отдохнула в бане

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова в крошечном бикини отдохнула в бане
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова снялась в купальнике во время отдыха. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя предстала перед камерой в крошечном черном бикини во время посещения бани. При этом она позировала, гладя содержащуюся на территории заведения козу.

Девушка показала обнаженные ноги в пятнах, отметив, что три раза приняла ледяную ванну.

В июле пользователи сети высмеяли внешность Павла Дурова на снимках из спортзала. На размещенном фото 40-летний миллиардер запечатлен в черных брюках и облегающей майке, подчеркивающей его мышцы.

