19:34, 19 августа 2025Забота о себе

Врач указала на грозные последствия игнорирования треснувшей пломбы

Стоматолог Гусева: Треснувшая пломба может вызвать пародонтит
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: prostooleh / Freepik

Треснувшая пломба может привести к развитию различных заболеваний и состояний вплоть до невынашивания беременности, рассказала стоматолог Ольга Гусева. На грозные последствия игнорирования этой проблемы она указала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Гусевой, любая пломба, особенно объемная, со временем дает усадку, из-за чего появляется микрощель. «Даже маленькая микротрещина между стенкой зуба и пломбой — это целый коридор для микроорганизмов, которые в этом случае легко проникают глубже внутрь зуба, под его корни, и вызывают пародонтит и пародонтоз», — разъяснила врач.

Она рассказала, что развитие подобных воспалительных процессов возможно, если при удалении нерва обработка корня была произведена врачом некачественно. Этот процесс может перерасти в хронический и годами протекать незаметно для человека. Скрытые очаги хронического воспаления вредны для здоровья, потому что являются источником интоксикации, предупредила стоматолог.

Она добавила, что учеными доказана взаимосвязь хронического микробного воспаления в полости рта с развитием таких осложнений, как невынашивание беременности, развитие миокардита и артрита, а нагноение этих очагов может приводить к распространению гноя по мягким тканям челюстно-лицевой области. Своевременная замена негерметичных, некачественных пломб, лечение зубов с хроническими очагами инфекции поможет не только продлить жизнь зубу, но и предотвратить серьезные осложнения, заключила Гусева.

Ранее стоматолог Инна Гришина рассказала о причинах потемнения зубов. По ее словам, это может произойти из-за кофе и красного вина.

