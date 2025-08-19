ВЦИОМ назвал долю патриотов среди молодежи в России

«Известия»: В РФ доля патриотов среди молодежи 18-24 лет составляет 99 %

В России доля патриотично настроенной молодежи в возрасте 18-24 лет составляет 99 процентов, показали результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным ВЦИОМ, показатель патриотизма среди молодежи вырос на 16 процентов по сравнению с 2016 годом. Социологи также сообщают, что 97 процентов молодых людей гордятся Россией. Среди подростков 12-18 лет 83 процента довольны жизнью в стране, 91 процент — хотят связать свое будущее с Россией.

«Сегодняшняя российская молодежь демонстрирует принципиально иное восприятие страны. Если для поколения 1990-х ключевыми вопросами были утрата доверия к государству и поиск новых идентификационных оснований, то подростки и молодые люди 12-18 лет формируются в условиях, когда Россия уже выступает в качестве самостоятельного и влиятельного мирового игрока», — заявил политолог Алексей Ярошенко.

По его словам, в массовом сознании подростков присутствует ощущение того, что Россия имеет значительное влияние в мире. Политический аналитик Петр Колчин добавляет: результаты социологических опросов показывают, что молодежная политика России справляется со своими задачами и в стране фиксируется бум патриотических настроений среди молодежи за счет развития системы образования и воспитания, а также формирования новых возможностей для самореализации.

Ранее президент Владимир Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи, а молодое поколение — будущим страны, которое ради блага России готово решать самые сложные задачи и покорять любые вершины.