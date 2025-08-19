Выступившего перед Лазаревой и Смольяниновым Шевчука потребовали признать иноагентом

Глава ФПБК Бородин потребовал признать иноагентом лидера «ДДТ» Юрия Шевчука

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился отсутствием статуса иностранного агента у лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Публикацию общественник разместил в Telegram-канале.

Глава ФПБК упомянул концерт «ДДТ» в Риге, который посетил ряд уехавших из России артистов. На мероприятии присутствовали актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов), а также телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

«Как так вышло, что он до сих пор не признан иностранным агентом? Он же открыто поддерживает экстремистов. Сегодня мы направляем официальное обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с требованием проверить Шевчука на иностранное финансирование и привлечь к ответственности», — написал Бородин.

Ранее Бородин призвал не давать группе «Сплин» выступать и зарабатывать в России. По мнению общественника, коллектив может вернуться в страну из-за отсутствия денег за границей.