Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с Трампом

Зеленский прокомментировал встречу с Трампом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прошедшую в Вашингтоне встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с Президентом США и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей», — написал Зеленский.

По его словам, в данный момент уже ведется работа над конкретными гарантиями безопасности для Украины и продолжается обсуждение и координация на уровне лидеров стран.

Ранее бывший посол США на Украине Стивен Пайфер заявил, что Зеленский, вероятно, понимает, что ему придется отказаться от ряда территорий в пользу России в рамках будущего мирного соглашения.