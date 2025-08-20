20 августа в мире отмечается День лени — можно отдохнуть и заниматься «ничегонеделанием». Кроме того, 20 числа отмечается годовщина создания Чебурашки. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники приходятся на 20 августа в России и мире, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей отмечает день рождения.

Праздники в России

День рождения Чебурашки

Чебурашка — сказочный персонаж, созданный детским писателем Эдуардом Успенским. Считается, что он придумал своего ушастого героя именно 20 августа.

Персонаж так полюбился публике, что на данный момент Чебурашка успел побывать не только героем книг или мультфильмов, но даже талисманом спортсменов. В 2022-м про него сняли полнометражный фильм, который получит продолжение в 2026 году.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

День рождения букваря

В этот день 391 год назад на Московском печатном дворе выпустили первый букварь. До этого для обучения грамоте использовали Псалтирь.

По традиции XVII века первый русский букварь был небольшого размера, отличался простотой, четкостью шрифта и тщательно продуманным построением страниц. В отличие от более ранних азбук, в этом букваре использовался красный цвет для выделения букв, слогов и названий разделов.

Праздники в мире 20 августа

Всемирный праздник лени

Всемирный праздник лени отмечается с 1984 года. Его предложили учредить на Фестивале промышленности и торговли в Колумбии, чтобы на планете официально появился день, в который можно не делать абсолютно ничего.

Кстати, с точки зрения психологии лениться иногда необходимо. Это помогает снять напряжение, перезагрузиться, отдохнуть и набраться сил для новых свершений.

Какие еще праздники отмечают в мире 20 августа

День музыкальных шкатулок;

Международный день комара;

День виртуальных миров.

Какой церковный праздник 20 августа

День памяти Пимена Печерского, Многоболезненного

Преподобный Пимен родился и вырос очень больным. При этом он верил, что страдания чрезвычайно ценны для души, поэтому постоянно просил Бога о продолжении болезни. Согласно преданию, сами Ангелы совершали над ним иноческий постриг — услышав пение, братия монастыря пришла к Пимену и увидела его облаченным в монашескую одежду, со свечей в руке. Постригальные же волосы святого чудесным образом оказались в раке преподобного Феодосия.

Долгие годы Пимен провел в монастыре, из-за тяжелой болезни он порой был в тягость остальным монахам. Жалея братию, святой чудом исцелил такого же больного, взяв с него обещание до конца жизни служить немощным и слабым. По легенде, однажды исцеленный монах поленился в работе, и его болезнь вернулась. Сам же Пимен за несколько дней до кончины получил знамение свыше. Он успел завершить свои дела, а в день его кончины братия увидела три огненных столпа над трапезной.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 августа

Обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского;

День памяти преподобномученика Дометия Персиянина;

День памяти святого мученика Марина Кесарийского;

День памяти преподобного Антония Оптинского.

Приметы на 20 августа

Если девушка заметила летящую птицу, значит, скоро выйдет замуж.

Паук начал рвать свою сеть — к порывистому ветру.

Петухи громко кричат — к жаре.

Кто родился 20 августа

Говард Филлипс Лавкрафт (1890–1937)

Американский писатель и журналист Говард Филлипс Лавкрафт прославился как мастер ужасов и мистики. При этом он был почти неизвестен при жизни: лишь один из его романов был напечатан при жизни, а рассказы выходили в дешевых журналах. Тем не менее писателю удалось создать отдельный поджанр так называемых «Лавкрафтовских ужасов». В числе самых известных произведений — цикл «Мифы Ктулху».

Фото: Татьяна Волобуева / РИА Новости

20 августа 88 лет исполняется советскому и российскому режиссеру Андрею Кончаловскому. Широкому зрителю известны его картины «Дядя Ваня», «Первый учитель», «Щелкунчик и Крысиный король», а также сериалы «Сибириада» и «Одиссей».

Не секрет, что Кончаловский — на самом деле псевдоним режиссера. Андрей приходится родным братом Никите Михалкову, в частности для того, чтобы их творчество воспринимали независимо друг от друга, он взял фамилию матери.

Кто еще родился 20 августа