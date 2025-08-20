Ценности
59-летняя Холли Берри опубликовала фото в прозрачном платье без нижнего белья

Актриса Холли Берри опубликовала фото в прозрачном платье без нижнего белья
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halleberry

Американская актриса Холли Берри снялась в откровенном виде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда фильма «Женщина-кошка» предстала на размещенном фото, стоя на лестнице водной виллы. Она позировала в прозрачном кружевном платье-комбинации длины мини черного цвета. При этом знаменитость отказалась от нижнего белья.

Также артистка примерила черно-белое бикини и тунику с принтом, имитирующим шкуру зебры.

Ранее в августе Холли Берри показала на камеру полуобнаженные ягодицы в честь дня рождения.

