Холли Берри показала на камеру полуобнаженные ягодицы в честь 59-летия

Американская актриса Холли Берри показала откровенное фото в честь своего 59-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда «Женщины-кошки» и «Похищения» поделилась кадрами с отпуска. Так, на одном размещенном снимке знаменитость запечатлена на фоне моря и холмов. При этом она повернулась спиной к камере и продемонстрировала ягодицы в плавках, которые частично их оголяли. Также артистка позировала в бюстгальтере от бикини и косынке.

В июне сообщалось, что Холли Берри потеряла трусы во время танца. Тогда актриса двигалась под музыку в раздельном купальнике с завязками, которые развязались на плавках и оголили ее интимные части тела.

