04:35, 20 августа 2025

Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил работу

Росавиация: В аэропорте Стригино в Нижнем Новгороде временно ограничили полеты
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В аэропорту Стригино Нижнего Новгорода временно ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты в 03:14 по московскому времени. Уточняется, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее 20 августа ограничения также вводились в аэропортах трех российских городов — Волгограда, Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин). После этого аналогичные меры приняли в еще одном аэропорту — в Тамбове.

