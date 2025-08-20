Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил работу

Росавиация: В аэропорте Стригино в Нижнем Новгороде временно ограничили полеты

В аэропорту Стригино Нижнего Новгорода временно ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты в 03:14 по московскому времени. Уточняется, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее 20 августа ограничения также вводились в аэропортах трех российских городов — Волгограда, Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин). После этого аналогичные меры приняли в еще одном аэропорту — в Тамбове.