Аэропорты в трех российских городах ограничили работу

Росавиация: Аэропорты Волгограда, Самары и Саратова временно ограничили полеты

В аэропортах трех российских городов — Волгограда, Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) — ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты, ограничения действуют с 01:45 по московскому времени. Уточняется, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее сообщалось, что три московских аэропорта одновременно ввели режим ограничения полетов «по согласованию с соответствующими органами». В тот же день беспилотники попытались атаковать Московский регион.