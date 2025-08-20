Еще один российский аэропорт ограничил работу

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропорту Тамбова

Ограничения на полеты введены еще в одном российском аэропорту — в Тамбове. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

По его словам, ограничения на работу воздушной гавани введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах трех российских городов — Волгограда, Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин). Ограничения действуют с 01:45 по московскому времени.