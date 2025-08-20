Ценности
20:28, 20 августа 2025
Ценности

Бегунья впервые тщательно постирала спортивную одежду и назвала результат отвратительным

Бегунья Циганович постирала спортивную одежду с содой и получила коричневую воду
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Бегунья Мадалин Циганович с никнеймом @madalynlucillee из США впервые тщательно постирала спортивную одежду и назвала полученный результат отвратительным. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Студентка Школы рекламы и связей с общественностью при Университете Теннесси отметила, что пользовалась данными предметами гардероба последние четыре-пять лет. При этом она регулярно удаляла с них загрязнения стандартным образом в стиральной машине.

Затем девушка решила постирать спортивную форму, используя буру, соду и стиральный порошок. Так, она поместила одежду в ванну с горячей водой и данной смесью и оставила на несколько часов, после чего увидела, что вода приобрела грязно-коричневый цвет. «Это самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видела», — отметила Циганович.

Ранее в августе британский научный сотрудник отдела исследований и разработок компании Unilever Сара Шортер раскрыла главную ошибку при стирке носков.

    Все новости