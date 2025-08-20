Бывший СССР
Белоруссия поддержала Иран в развитии атомной энергии

Лукашенко: Белоруссия поддерживает Иран в развитии мирного атома
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Белоруссия поддерживает Иран в развитии мирного атома и атомной энергии. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил СМИ по итогам встречи с его иранским коллегой Масудом Пезешкианом, передает БелТА.

«Мы поддерживаем легитимное право Ирана на развитие мирного атома», — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что для прочного мира нужно воздержаться от любых действий, которые будут приводить к обострению конфликта. Он отметил, что эскалация между Ираном и Израилем привела к вовлечению в конфликт США.

Ранее глава Белоруссии призвал Иран отвечать на вызовы. Он сообщил, что Минск и Тегеран совместными усилиями смогут успешно ответить на современные вызовы.

