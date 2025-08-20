Бывший СССР
Лукашенко призвал Иран отвечать на вызовы

Лукашенко: Белоруссия и Иран смогут успешно ответить на современные вызовы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Иран смогут успешно ответить на современные вызовы в неспокойном мире. Его слова во время официальной встречи с президентом ближневосточной страны Масудом Пезешкианом в Минске приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно ответить на современные вызовы, открыть новые горизонты и построить процветающее будущее для наших стран», — рассказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также рассказал, что сотрудничество Минска и Тегерана является вкладом в стабильность в современном неспокойном мире. Он также отметил, что две страны уверено идут вперед «тогда как в нынешней ситуации нужно не идти, а бежать».

Ранее пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт объявила, что Белоруссия может стать организатором встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Она отмечает, что это может произойти, если Москва об этом попросит.

