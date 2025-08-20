Лукашенко призвал Иран отвечать на вызовы

Лукашенко: Белоруссия и Иран смогут успешно ответить на современные вызовы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Иран смогут успешно ответить на современные вызовы в неспокойном мире. Его слова во время официальной встречи с президентом ближневосточной страны Масудом Пезешкианом в Минске приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно ответить на современные вызовы, открыть новые горизонты и построить процветающее будущее для наших стран», — рассказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также рассказал, что сотрудничество Минска и Тегерана является вкладом в стабильность в современном неспокойном мире. Он также отметил, что две страны уверено идут вперед «тогда как в нынешней ситуации нужно не идти, а бежать».

