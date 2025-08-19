Одна страна выразила готовность организовать встречу Путина и Зеленского по просьбе Москвы

Эйсмонт: Белоруссия может организовать встречу Путина и Зеленского по просьбе РФ

Белоруссия может стать организатором встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, если Москва об этом попросит. Такую готовность выразила в разговоре с «Ведомостями» пресс-секретарь президента республики Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Беларусь на роль посредника не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике — мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне», — пообещала Эйсмонт.

По ее словам, Лукашенко не обсуждал такую возможность с президентом США Дональдом Трампом в ходе их телефонного разговора.

Ранее сообщалось, что министерства иностранных дел Италии и Швейцарии уже выразили готовность принять переговоры трех лидеров — Путина, Трампа и Зеленского. При этом отмечается, что в качестве альтернативных мест для потенциальной встречи рассматриваются Будапешт и Хельсинки.