Блогер описал девушек в Молдавии фразой «охотно выходят замуж за русских»

Российский путешественник побывал в Молдавии и рассказал о жизни местных девушек. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что многие мужчины в этой стране бывшего СССР вынуждены уезжать на заработки за границу, поэтому на улицах можно встретить много одиноких девушек. По словам блогера, они охотно выходят замуж за иностранцев — особенно за европейцев и русских.

«Первые предпочтительней, так как такой брак открывает для молдаванок дорогу в Европу. Но зато второй вариант (то есть, замуж за русского) намного проще. Тут не будет проблем с языком, да в целом менталитет похожий. Возможность уехать жить в РФ тоже дорого стоит (чтобы потом не пришлось всю жизнь работать продавщицей на местном рынке)», — такими фразами описал увиденное путешественник.

Россиянин добавил, что молдаванки красивые от природы, а многие из них еще и посещают салоны и выглядят очень стильно.

«Если нужна жена — такая, чтобы была простая и открытая, чтобы была не падкая на деньги, и чтобы ценила мужа — то можно смело ехать на поиски в Молдавию», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Албании и понаблюдал, как отдыхают местные девушки. По словам россиянина, они не избалованы деньгами — уличный бар для них ничем не хуже дорого ресторана.