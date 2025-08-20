Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 20 августа 2025Путешествия

Блогер описал девушек в Молдавии фразой «охотно выходят замуж за русских»

Алина Черненко

Фото: Gagarin Iurii / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Молдавии и рассказал о жизни местных девушек. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что многие мужчины в этой стране бывшего СССР вынуждены уезжать на заработки за границу, поэтому на улицах можно встретить много одиноких девушек. По словам блогера, они охотно выходят замуж за иностранцев — особенно за европейцев и русских.

Материалы по теме:
«У них вовсю играют гормоны» Россиянки за границей активно знакомятся с иностранцами. Что их поражает на свиданиях?
«У них вовсю играют гормоны»Россиянки за границей активно знакомятся с иностранцами. Что их поражает на свиданиях?
11 марта 2024
«Я думала, что залетела от итальянца» Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
«Я думала, что залетела от итальянца»Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
29 января 2025

«Первые предпочтительней, так как такой брак открывает для молдаванок дорогу в Европу. Но зато второй вариант (то есть, замуж за русского) намного проще. Тут не будет проблем с языком, да в целом менталитет похожий. Возможность уехать жить в РФ тоже дорого стоит (чтобы потом не пришлось всю жизнь работать продавщицей на местном рынке)», — такими фразами описал увиденное путешественник.

Россиянин добавил, что молдаванки красивые от природы, а многие из них еще и посещают салоны и выглядят очень стильно.

«Если нужна жена — такая, чтобы была простая и открытая, чтобы была не падкая на деньги, и чтобы ценила мужа — то можно смело ехать на поиски в Молдавию», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Албании и понаблюдал, как отдыхают местные девушки. По словам россиянина, они не избалованы деньгами — уличный бар для них ничем не хуже дорого ресторана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефти из России в Венгрию по «Дружбе» возобновили. Будапешт поблагодарил Москву и призвал Киев оставить страну в покое

    У российских работодателей заметили снижение интереса к одной категории работников

    Раскрыт вред газированной воды для детей

    Блогер описал девушек в Молдавии фразой «охотно выходят замуж за русских»

    Бастрыкина предложили на пост главы Верховного суда

    Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали

    Уиткофф рассказал о проведенном с окружением Путина времени

    Стала известна судьба исчезнувшего после столкновения с медведем человека

    Любителям экспериментов в постели назвали скрытые риски одной жаркой эротической фантазии

    Трамп дважды оговорился в разговоре о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости