09:30, 20 августа 2025Мир

Британия решила помочь Украине с проведением выборов

Избиркомы Британии и Украины договорились об обмене опытом в проведении выборов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Избирательная комиссия Великобритании и Центральная избирательная комиссия Украины подписали соглашение о сотрудничестве и обмене опытом в проведении выборов. Об этом говорится в заявлении британского избиркома.

Отмечается, что в ходе визита в Великобританию украинская делегация приняла участие в ряде встреч, посвященных различным аспектам организации выборов, в том числе борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией, организацией голосования за пределами страны и регулированию политического финансирования. Как утверждается, полученные компетенции должны помочь украинской комиссии в проведении выборов после завершения конфликта.

«Проведение хорошо организованных выборов, вызывающих доверие и уверенность общественности, имеет решающее значение для здоровой и свободной демократии. Мы готовы поддержать Украину в ее подготовке к будущим послевоенным выборам», — заявил глава избиркома Британии Виджай Рангараджан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы главы государства состоятся после окончания украинского конфликта.

