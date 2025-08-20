Экономика
15:25, 20 августа 2025Экономика

Дачникам назвали способ защитить деревья от злостного вредителя

Агроном Михайлова: Кормушки для птиц помогут в борьбе с боярышницей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

Личинки бабочки боярышницы могут нанести серьезный вред садовым деревьям, поэтому с ними необходимо бороться. Несколько способов справиться с вредителями дачникам назвала агроном Светлана Михайлова в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам эксперта, в годы массового размножения личинки боярышницы могут не только значительно навредить растениям, но и полностью их уничтожить. Чтобы избежать этого, стоит начать с профилактики. Осенью после опадения листьев нужно снять с крон гнезда с гусеницами, а также обработать деревья и кустарники препаратами при появлении личинок.

Помочь в борьбе также могут синицы, активно питающиеся личинками зимой. Для привлечения птиц на участок Михайлова посоветовала развесить кормушки.

Ранее доцент Финансового университета, садовод Лариса Микаллеф рассказала дачникам, как избавиться от паутинного клеща на грядках. Сделать это поможет мыльный раствор.

