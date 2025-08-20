Дачникам назвали способ защитить деревья от злостного вредителя

Агроном Михайлова: Кормушки для птиц помогут в борьбе с боярышницей

Личинки бабочки боярышницы могут нанести серьезный вред садовым деревьям, поэтому с ними необходимо бороться. Несколько способов справиться с вредителями дачникам назвала агроном Светлана Михайлова в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам эксперта, в годы массового размножения личинки боярышницы могут не только значительно навредить растениям, но и полностью их уничтожить. Чтобы избежать этого, стоит начать с профилактики. Осенью после опадения листьев нужно снять с крон гнезда с гусеницами, а также обработать деревья и кустарники препаратами при появлении личинок.

Помочь в борьбе также могут синицы, активно питающиеся личинками зимой. Для привлечения птиц на участок Михайлова посоветовала развесить кормушки.

