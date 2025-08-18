Дачников научили бороться с опасным вредителем

Садовод Микаллеф: Избавиться от паутинного клеща поможет мыльный раствор

Избавиться от паутинного клеща на грядках поможет мыльный раствор. Советы по борьбе с опасным вредителем дачникам дала доцент Финансового университета, садовод Лариса Микаллеф в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, важно регулярно осматривать растения на предмет наличия паутинного клеща, ведь чем раньше удастся его обнаружить, тем проще потом будет с ним справиться. «При первых признаках заражения листья и стебли промывают теплой водой под напором, особенно тщательно обрабатывая изнанку листьев, где прячется вредитель. Листья с сильными повреждениями лучше сразу удалить», — порекомендовала она. Полезным дополнением к этому, продолжила Микаллеф, станет мыльный раствор, состоящий из 40–50 граммов хозяйственного или дегтярного мыла на ведро воды. За счет пленки, которая образуется на листьях после применения раствора, клещ не сможет дышать. Для того чтобы полностью избавиться от насекомого, садовод посоветовала выполнять обработку каждые три-пять дней.

Эксперт также напомнила, что паутинный клещ не выносит высокой влажности, и в связи с этим призвала опрыскивать тепличные растения водой утром и вечером, а вокруг повышать влажность воздуха, разложив мокрые тряпки. В огороде удержать влагу в почве поможет мульча. Что касается препаратов, эффективными в борьбе с клещом станут «Фитоверма», «Клещевита» или «Акарина», безвредные для людей и полезных насекомых, а в случае серьезного заражения — «Актеллика». «Обрабатывать лучше утром или вечером в хорошую погоду, чтобы избежать ожогов и снизить риск для окружающей среды», — подчеркнула Микаллеф. Не стоит забывать и о профилактике по завершении дачного сезона: необходимо удалить все растительные остатки, тщательно продезинфицировать теплицу и верхний слой почвы, используя, например, раствор медного купороса — таким образом риск появления клеща в следующем году сильно снизится, заключила она.

