Девушка продала своего возлюбленного в рабство

17-летняя девушка продала своего парня в рабство за $14 тыс.

В Китае 17-летняя девушка продала своего 19-летнего возлюбленного в рабство мошенникам из Мьянмы за 14 тысяч долларов. Об этом сообщило издание Thaiger.

Молодые люди познакомились в бильярдной. Во время общения девушка хвасталась богатыми родителями из Мьянмы и обещала избраннику помочь с поиском работы. «Измученный любовью» парень согласился и в феврале 2025 года вместе с возлюбленной отправился в Бангкок.

После этого пара направилась на границу Таиланда и Мьянмы, где они поссорилась, после чего на молодого человека напали вооруженные люди. У пострадавшего отобрали телефон и паспорт.

Следующие четыре месяца парень провел в заточении. Похитители регулярно брили его на лысо и заставляли заниматься онлайн-мошенничеством. За невыполнение нормы узника били металлическими прутьями по поясу. Из-за регулярных экзекуций молодой человек потерял более 10 килограммов и лишился слуха.

Параллельно с этим похитители связались с семьей парня и потребовали 48 тысяч долларов в качестве выкупа. За четыре месяца нужная сумма была собрана, после чего молодого человека освободили.

Тем временем девушка отправилась на отдых в Таиланд и была задержана по возвращении в Китай. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве и торговле людьми.

«Ей всего 17 лет. Кто бы мог подумать, что она способна на такое злодеяние? Невероятно, что она способна на такие отвратительные поступки», — подчеркнула сестра жертвы.

Ранее в Амурской области прокуратура установила, что двое местных жителей использовали рабский труд на золотодобывающем участке недр «Ясный».