Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:58, 20 августа 2025Мир

Девушка продала своего возлюбленного в рабство

17-летняя девушка продала своего парня в рабство за $14 тыс.
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В Китае 17-летняя девушка продала своего 19-летнего возлюбленного в рабство мошенникам из Мьянмы за 14 тысяч долларов. Об этом сообщило издание Thaiger.

Молодые люди познакомились в бильярдной. Во время общения девушка хвасталась богатыми родителями из Мьянмы и обещала избраннику помочь с поиском работы. «Измученный любовью» парень согласился и в феврале 2025 года вместе с возлюбленной отправился в Бангкок.

После этого пара направилась на границу Таиланда и Мьянмы, где они поссорилась, после чего на молодого человека напали вооруженные люди. У пострадавшего отобрали телефон и паспорт.

Следующие четыре месяца парень провел в заточении. Похитители регулярно брили его на лысо и заставляли заниматься онлайн-мошенничеством. За невыполнение нормы узника били металлическими прутьями по поясу. Из-за регулярных экзекуций молодой человек потерял более 10 килограммов и лишился слуха.

Параллельно с этим похитители связались с семьей парня и потребовали 48 тысяч долларов в качестве выкупа. За четыре месяца нужная сумма была собрана, после чего молодого человека освободили.

Тем временем девушка отправилась на отдых в Таиланд и была задержана по возвращении в Китай. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве и торговле людьми.

«Ей всего 17 лет. Кто бы мог подумать, что она способна на такое злодеяние? Невероятно, что она способна на такие отвратительные поступки», — подчеркнула сестра жертвы.

Ранее в Амурской области прокуратура установила, что двое местных жителей использовали рабский труд на золотодобывающем участке недр «Ясный».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности ряда стран направить войска на Украину

    Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине

    Россиян предупредили о невыгодных последствиях доступной госипотеки

    В Венгрии заявили о незавидном положении Зеленского

    Рита Ора пришла на день рождения мужа в прозрачном платье

    Девушка продала своего возлюбленного в рабство

    В Белом доме высказались о сроках проведения трехсторонних переговоров по Украине

    Поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновили

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    В Новой Зеландии осудили первого в истории страны шпиона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости