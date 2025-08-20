Диетолог раскрыла причину набора веса Филиппом Киркоровым

Диетолог Цуканова: Певец Киркоров набрал вес из-за проблем с тестостероном

Врач-диетолог Анна Цуканова раскрыла причину набора веса российским поп-певцом Филиппом Киркоровым. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам доктора, ранее 58-летний артист похудел не с помощью правильного питания и спорта, как он заявлял. По этой причине стройность ему удалось сохранить лишь на короткий срок. «Если человек действительно живет по канонам правильного питания, то вес удерживается в разы дольше. Только срочные меры приводят к быстрым откатам», — отметила эксперт.

При этом Цуканова указала, что вес знаменитости мог измениться из-за проблем с гормонами, в том числе с тестостероном. Так, подобные трудности могли возникнуть из-за операций и различных манипуляций с организмом. «Хочется верить, что звезда в конце концов успокоится, вступит на тропу сохранения здоровья и действительно внедрит все то, о чем говорил прессе», — высказалась медик.

В октябре 2024 года Филипп Киркоров опроверг слова звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова о накачанных с помощью пластики руках.