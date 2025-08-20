Риелтор назвала россиянам способы выгодно взять ипотеку

Риелтор Крец: Выгодно взять ипотеку могут только семьи с детьми до 6 лет

В России в 2025 году ипотеку выгодно могут взять только семьи с детьми до 6 лет включительно, убеждена риелтор Мария Крец. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Остальным эксперт рекомендовала хорошо подумать, прежде чем заключать договор.

У застройщиков и банков сегодня есть два способа покупки квартиры с доступным платежом, отметила Крец. Первый — это низкая ставка на год или два либо до момента сдачи дома, далее же — повышение до текущих 25-26 процентов. Второй — траншевая ипотека, где сначала выдается небольшая часть кредита, а при сдаче дома — основная сумма. За счет этого платежи в первое время действительно доступны, но дальше платеж вырастает в разы, указала эксперт.

«Такими ипотеками можно пользоваться только тогда, когда вы пока не продаете свою недвижимость, но хотите купить новое жилье и точно знаете, что через какое-то время будете продавать его и закроете ипотеку досрочно», — обозначила риелтор.

Очень важно включать критическое мышление и не рассчитывать на скорое и возможное рефинансирование, то есть целевое оформление нового кредита с меньшей ставкой для погашения текущего. Это действительно возможно, но никто не может со стопроцентной гарантией назвать дату, когда ставки снова станут низкими Мария Крец риелтор

Собеседница «Ленты.ру» призвала не слушать продавцов, которые обещают, что ставка скоро станет низкой и платежи будут комфортными.

«Подписывая кредитный договор, вы соглашаетесь с теми условиями, которые в нем прописаны, и, если вам не одобрят рефинансирование, а ведь для него тоже нужно получить одобрение, вы останетесь с той ставкой и с тем платежом, которые вы рассчитывали снизить», — заключила эксперт.

Ранее депутаты Госдумы направили в правительство России законопроект, согласно которому предлагается не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье.

