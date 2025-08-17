В Госдуме призвали отказаться от налога на имущество на один вид жилья

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство России законопроект, которым предлагается не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Уточняется, что в Госдуме призвали не облагать налогом на имущество жилье, купленное в ипотеку, при условии, что оно не используется в предпринимательской деятельности и является единственным в собственности налогоплательщика. Член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР) подчеркнула, что семьям с детьми нужна поддержка.

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уплаты НДФЛ заемщиков, взявших жилищный кредит до 2025 года. По оценкам риелторов, выгоду от нововведения получит лишь небольшое число заемщиков.