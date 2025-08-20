Канадские военные зиганули и поплатились

CBS: Пятеро канадских военных отстранены от службы из-за нацистского приветствия

Пятерых канадских военных временно отстранили от службы из-за видеозаписи, на которой они продемонстрировали нацистское приветствие. Об этом сообщил командующий сухопутными силами Канады генерал-лейтенант Майк Райт, передает CBS.

«В определенный момент на видео некоторые лица совершают нацистское приветствие. Хотя меня уведомили, что все это произошло в 2023 году, эти военные подлежат административному и дисциплинарному наказанию», — заявил Райт.

Генерал-лейтенант добавил, что в результате инцидента военные могут быть уволены со службы. При этом в публикации отмечается, что на данный момент остается неясным, являются ли молодые люди с видеозаписи действующими военными или резервистами.

Ранее в Вене у здания муниципалитета художник отдал нацистское приветствие, назвав свои действия «арт-проектом».