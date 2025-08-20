Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:07, 20 августа 2025Мир

Канадские военные зиганули и поплатились

CBS: Пятеро канадских военных отстранены от службы из-за нацистского приветствия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Пятерых канадских военных временно отстранили от службы из-за видеозаписи, на которой они продемонстрировали нацистское приветствие. Об этом сообщил командующий сухопутными силами Канады генерал-лейтенант Майк Райт, передает CBS.

«В определенный момент на видео некоторые лица совершают нацистское приветствие. Хотя меня уведомили, что все это произошло в 2023 году, эти военные подлежат административному и дисциплинарному наказанию», — заявил Райт.

Генерал-лейтенант добавил, что в результате инцидента военные могут быть уволены со службы. При этом в публикации отмечается, что на данный момент остается неясным, являются ли молодые люди с видеозаписи действующими военными или резервистами.

Ранее в Вене у здания муниципалитета художник отдал нацистское приветствие, назвав свои действия «арт-проектом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший депутат Госдумы продал западным спецслужбам секретные сведения. От США он получил более 3,5 миллиарда рублей

    Рыболовы поймали гигантского сома длиной больше человеческого роста

    Раскрыты перспективы бывшего замминистра обороны России

    Канадские военные зиганули и поплатились

    Попавшего в госпиталь российского бойца СВО объявили беглецом

    Уехавшая в США певица тайно получила гражданство России

    Названо условие возвращения 56-летнего Роя Джонса в бокс

    Россиянки оценили шансы найти достойного мужчину после 35 лет

    Раскрыта причина радиационной угрозы в Полтавской области

    В России подорожала школьная форма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости