06:00, 20 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Стратегию Зеленского на переговорах с Трампом раскрыли

Политолог Василий Кашин: Зеленский хочет обеспечить свое политическое выживание
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на данный момент хочет обеспечить свое политическое выживание и личную безопасность после завершения военных действий. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Зеленский будет искать гарантии для собственного политического будущего в послевоенное время», — подчеркнул он.

По словам политолога, «задача максимум» для украинского лидера — победить на следующих президентских выборах. Однако эта цель является маловероятной, поскольку недавно Владимир Зеленский потерпел поражение во внутриполитическом кризисе вокруг антикоррупционных органов, заметил Василий Кашин. Поэтому более реально выполнение «задачи минимум» — безопасности и неприкосновенности активов, заключил эксперт.

Ранее Василий Кашин назвал главный итог саммита США, Украины и Европы в Белом доме. По его мнению, Владимир Зеленский и европейские лидеры согласились с подходом Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

