Стратегию Зеленского на переговорах с Трампом раскрыли

Политолог Василий Кашин: Зеленский хочет обеспечить свое политическое выживание

Президент Украины Владимир Зеленский на данный момент хочет обеспечить свое политическое выживание и личную безопасность после завершения военных действий. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Зеленский будет искать гарантии для собственного политического будущего в послевоенное время», — подчеркнул он.

По словам политолога, «задача максимум» для украинского лидера — победить на следующих президентских выборах. Однако эта цель является маловероятной, поскольку недавно Владимир Зеленский потерпел поражение во внутриполитическом кризисе вокруг антикоррупционных органов, заметил Василий Кашин. Поэтому более реально выполнение «задачи минимум» — безопасности и неприкосновенности активов, заключил эксперт.

