Назван ключевой итог встречи Трампа и Зеленского

Ключевым итогом встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами стала согласие сторон с его подходом к урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Зеленский и европейские лидеры согласились с основными элементами подхода к завершению войны, которые американский президент предварительно обсудил с Путиным в Анкоридже», — объяснил он.
По словам политолога, ключевым элементом этого подхода стала готовность Украины и Европы работать над политическими условиями постоянного, а не временного и немедленного режима прекращения огня. В результате Дональд Трамп смог добиться своих целей, заключил эксперт.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп похвастался Владимиру Зеленскому и европейским лидерам своей коллекцией кепок после саммита в Белом доме. Фотографию этого момента опубликовала помощница американского лидера Марго Мартин.