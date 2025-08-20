Бывший СССР
Назван ключевой итог встречи Трампа и Зеленского

Политолог Василий Кашин: Украина и Европа согласилась с подходом Трампа и Путина
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ключевым итогом встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами стала согласие сторон с его подходом к урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Зеленский и европейские лидеры согласились с основными элементами подхода к завершению войны, которые американский президент предварительно обсудил с Путиным в Анкоридже», — объяснил он.

По словам политолога, ключевым элементом этого подхода стала готовность Украины и Европы работать над политическими условиями постоянного, а не временного и немедленного режима прекращения огня. В результате Дональд Трамп смог добиться своих целей, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп похвастался Владимиру Зеленскому и европейским лидерам своей коллекцией кепок после саммита в Белом доме. Фотографию этого момента опубликовала помощница американского лидера Марго Мартин.

