Трамп похвастался Зеленскому и Макрону неожиданной коллекцией

Трамп показал Зеленскому и Макрону коллекцию кепок в Белом доме

Президент США Дональд Трамп показал коллегам Владимиру Зеленскому и Эмманюэлю Макрону коллекцию кепок, которая хранится в Белом доме. Снимок опубликовала помощница американского лидера Марго Мартин в социальной сети Х.

На размещенном кадре видно, как Трамп хвастается красными, черными и белыми кепками с различными надписями, среди которых «Американский залив», «Еще четыре года», «Трамп был во всем прав» и «Трамп 2028». Помимо неожиданной коллекции, на полках оказалась фотография Трампа после покушения 13 июля 2024 года.

Ранее стало известно, что Зеленский и Трамп обменялись подарками на встрече.