09:46, 20 августа 2025

Мощный пожар в российском торговом центре сняли на видео

В Кемеровской области начался пожар в торговом центре «Лапландия»
В Кемеровской области в торговом центре «Лапландия» начался сильный пожар. Об этом сообщил губернатор российского региона Илья Середюк в Telegram-канале. Кадры пожара публикует Telegram-канал Shot.

На ролике видно, как пожар распространяется на верхних этажах здания. Из торгового центра выходят люди, парковку также спешно покидают автомобили.

«Горит обшивка здания. Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуируют, на месте работают девять пожарных машин. Выезжаю на место происшествия», — уточнил губернатор.

Он добавил, что никто не пострадал, пожар уже потушили. Всех сотрудников центра и посетителей эвакуировали.

Ранее пожар произошел в торговом центре Новошахтинска. Пострадали два спасателя, один из которых не выжил. Огонь полностью охватил здание, его площадь составила 1,3 тысячи квадратных метров.

